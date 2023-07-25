الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الروسى يترأس وفدًا عسكريًا رفيعًا لزيارة كوريا الشمالية

شويجو
شويجو

يتوجه وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، على رأس وفد عسكري رفيع إلى كوريا الشمالية اليوم ضمن زيارة تمتد حتى يوم الخميس المقبل.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم، تأتي الزيارة بدعوة من وزارة الدفاع الكورية لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950- 1953 بدعم من موسكو.

وشدد البيان على أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، وستمثل خطوة هامة في تطور التعاون بين البلدين.

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روسيا تستبعد عودة اتفاق الحبوب

واستبعدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم عودة اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود مجددًا دون مشاركة روسيا، وذلك بعد خروجها منه منتصف الشهر الجاري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، الثلاثاء، إن إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مستحيل أن يتم دون روسيا.

وكانت أوكرانيا أعلنت أنها قد تستأنف اتفاق الحبوب وعودة الصادرات عبر البحر الأسود بالتعاون مع حلف الناتو، فيما هددت روسيا بالرد على هذه الخطوة.

ونفى فيرشينين، وجود مفاوضات حالية مع روسيا بشأن استئناف صفقة الحبوب، مشيرًا إلى أنهم أعلنوا عن موقفهم بعد 17 يوليو بوقف الصفقة، ولم يتم استئناف مبادرة البحر الأسود مجددًا.

وأكد مسئول الخارجية الروسية أن الجزء الخاص بتسهيل التصدير للمنتجات والأسمدة من روسيا، لم ينجح حسبما نص عليه الاتفاق، كما أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقة لا علاقة لها بمكافحة الجوع.

وأوقفت روسيا منتصف الشهر الجاري اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، كما منعت حركة السفن، مؤكدة أنها ستعتبرها أهدافًا عسكرية.

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روسيا: موسكو تحتفظ بحقها فى الرد على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية

شويجو كوريا الشمالية الروسي وزير الدفاع الروسي موسكو

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