الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: موسكو تحتفظ بحقها فى الرد على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية؛ ردا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها نظام كييف.


وذكرت الخارجية الروسية - في بيان تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف منشآت في موسكو والقرم، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "سعي الغرب وتركيزه على زيادة تفاقم الوضع يقف وراء تصرفات أوكرانيا الوقحة".


وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت صباح الإثنين، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.


وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية 35 طائرة مسيرة أوكرانية وصاوخا من طراز "هيمارس" في مناطق بلوجانسك ودونيتسك.


وذكرت الوزارة - في بيان الإثنين- أن " أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخاً من طراز (هيمارس) ودمرت 35 طائرة مسيرة أوكرانية بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين".


وأشار البيان إلى مقتل نحو 120 عسكريا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا بواسطة ضربات جوية ونيران المدفعية، مضيفا: "أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات الأوكرانية على محور زابوروجيا في مناطق مالايا توكماتشكا وأوريخوفا وبياتيخاتوك، إلى جانب تدمير مستودع ذخيرة للواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة كاميانسك بمقاطعة زابوروجيا".


وتابع البيان: "في منطقة بلدة ميروني بمقاطعة زابوروجيا تم إحباط عمل مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو خلال اليوم الماضي على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا حوالي 120 عسكريا أوكرانيًا وثلاث عربات قتالية مدرعة وسيارتين ومدفع (ام777) أميركي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة طراز (جفوزديكا)"، لافتا إلى أنه تم القضاء على نحو 45 عسكريا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة على محور خيرسون.

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