البيت الأبيض: لا ندعم الهجمات الأوكرانية داخل روسيا

قال البيت الأبيض إنه لا يدعم الهجمات داخل روسيا، وذلك ردًا على سؤال حول هجوم بطائرتين مسيرتين من أوكرانيا ألحق أضرارًا بمبانٍ في موسكو في وقت سابق من يوم أمس الإثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين في مؤتمر صحفي: "بصفة عامة لا ندعم الهجمات داخل روسيا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، صباح الإثنين، عن إحباط ما وصفته بهجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين على مبنيين في موسكو، موضحة أنه "تم اعتراضهما وتحطيمهما باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية"، موضحة أن محاولة الهجوم الإرهابي لم تسفر عن سقوط إصابات أو أضرار جسيمة.

- إحباط هجوم بـ17 طائرة مسيرة على القرم

كذلك تم إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي، باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الإثنين.

وتحدثت روسيا عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد هاتين الضربتين التي وقعت إحداهما قرب مقر وزارة الدفاع الروسية، التي وصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي وقح".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردًا على هذه الهجمات، وقالت: "إن سعى الغرب وتركيزه على زيادة تفاقم الوضع يقف وراء تصرفات أوكرانيا الوقحة. الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات صارمة ردًا على الهجمات".

- رد سريع

وصباح اليوم الثلاثاء، دوت أصوات الانفجارت في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما سمعت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في 8 مقاطعات أوكرانية أخرى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الإدارة العسكرية الأوكرانية، قولها إن "روسيا تشن هجومًا جويًا على العاصمة كييف".

وأوضحت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت أن صوت الإنذار يدوى في مقاطعات دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشيرنيغوف.

بالإضافة إلى ذلك، يسمع صوت الإنذار في مناطق مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.