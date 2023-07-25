الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين شمال سيناء" تشن حملات رقابية على الأسواق والمخابز

حملات رقابية
حملات رقابية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بشن حملة رقابية مكبرة للمرور على الأسواق والمخابز والمحالات التجارية ومحلات بيع الدواجن، والجزارة والأسماك، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء الدكتور محمد  عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وقالت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إن الحملة أسفرت عن تحرير ٧ محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى المعلن لسلعة السجائر خلال التفتيش على الأسواق ومراقبة الأسعار.

 وجار استمرار تنفيذ وشن الحملات التموينية على مستوى المحافظة ومتابعة الحالة التموينية في الأسواق والمحال التجارية بشمال سيناء، استمرارا لدور مديرية التموين والتجارة الداخلية في جهودها الرقابية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والحد من الغلاء.

أهالي محافظة شمال سيناء مباحث التموين حملة رقابية وزير التموين محمد عبدالفضيل شوشة

الأكثر قراءة

هل ستفرض شركات الاتصالات 10 قروش على متلقي المكالمات بدءا من أغسطس؟

العثور على جثة فتاة فى مدخل منزل بالمعادى

شوبير يكشف آخر كواليس انتقال الشناوى للنصر السعودى (فيديو)

مشاجرة تنتهى بقتيل فى دار السلام

ينهى حياة جاره بالرصاص فى السلام.. والشرطة تلاحقه

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بكوبرى دهشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا