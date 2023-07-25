"تموين شمال سيناء" تشن حملات رقابية على الأسواق والمخابز

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بشن حملة رقابية مكبرة للمرور على الأسواق والمخابز والمحالات التجارية ومحلات بيع الدواجن، والجزارة والأسماك، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إن الحملة أسفرت عن تحرير ٧ محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى المعلن لسلعة السجائر خلال التفتيش على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وجار استمرار تنفيذ وشن الحملات التموينية على مستوى المحافظة ومتابعة الحالة التموينية في الأسواق والمحال التجارية بشمال سيناء، استمرارا لدور مديرية التموين والتجارة الداخلية في جهودها الرقابية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والحد من الغلاء.