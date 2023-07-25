الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر" توضح العوامل التى تزيد من خطر التهاب الكبد الوبائى

مستشفى
مستشفى

قالت جمعية الهلال الأحمر المصري إن الالتهاب الكبدي الوبائي يمكن الشفاء منه أو قد يتطور إلى تليف وسرطان يصيب الكبد.

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن العوامل التي قد تزيد من خطر التهاب الكبد الوبائي هى:-

شرب الكحول.

السمنة- داء السكري من النوع الثاني.

 الوشوم.

ثقوب الجسد والتعرض لدم أشخاص آخرین وسوائل جسدهم.

 الجماع غير الآمن.

 وجود تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض الكبد.

طرق انتقال العدوى

تنتقل العدوى بالفيروس عن طريق إعادة استخدام الإبر الملوثة أو الأدوات الحادة في سياقات الرعاية الصحية أو السياقات المجتمعية، أو لدى الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن.

مؤشرات وأعراض مرتبطة بمرض الكبد

اصفرار الجلد والعينين.

ألم وتورم في البطن.

البول الداكن.

الإرهاق المزمن الشديد.

الغثيان.

القيء.

فقدان الشهية.

براز شاحب اللون.

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