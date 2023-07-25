الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ترحيب كبير بتنظيم "المتحدة" ندوات للنخبة على هامش مهرجان العلمين

الطاهري
الطاهري

أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بقرار قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتنظيم ندوات متنوعة على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

وكتب الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر فيس بوك، “على هامش مهرجان العلمين تنظم القنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة عدد من الندوات العامة يتحدث خلالها نخب مصرية في الفن والثقافة والرياضة والسياسة فضلًا عن ملفات وقضايا نوعية للمهتمين مثل (ملف الألغام) وتركة الصراع العالمي إبان الحرب العالمية الثانية في العلمين وكذلك موضوعات وقضايا تتعلق بالسياسة الدولية وفي مقدمتها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية”.

وتابع رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة: “أما الندوات الاستراتيجية تمّ تخصيصها لدراسة وفهم حرب أكتوبر بداية من حرب الاستنزاف وحتى تحقيق النصر العظيم، وذلك بمناسبة اقتراب الذكرى الـ 50 للنصر المجيد الذي غير حركة التاريخ”.

المتحدة ندوات مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة مهرجان العلمين

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