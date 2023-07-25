مطران المنيا يستقبل الأنبا توماس عدلي في الندوة التكوينية الثانية بالإيبارشية

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، في الندوة التكوينية الثانية بالإيبارشية.

تقام الندوة الثانية، بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط، وذلك في الفترة من الثالث والعشرين، وحتى الثلاثين من الشهر الجاري، بقيادة مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.

حضر اللقاء عدد من كهنة الإيبارشية، ورحب الأنبا باسيليوس بالأنبا توماس، حيث أكد مطران إيبارشية المنيا للحاضرين، أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة التكوينية.

جدير بالذكر أن نيافة الأنبا توماس، كان قد ألقى محاضرة حول "مدخل الأناجيل الأربعة".