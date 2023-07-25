تقرير بريطانى: سوق التأمين المصرية تظهر مرونة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميًا

أكد تقرير بريطاني أن سوق التأمين المصرية تظهر مرونة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يواجهها العالم والمناطق الإقليمية والاقتصادية المختلفة طوال عام 2023.

وقال موقع "Reinsurance News" المعني بأخبار التأمين، نقلًا عن وكالة ائتمان "أي إم بست" العالمية المتخصصة في تحليل البيانات المتعلقة بصناعة التأمين، إن هناك ما يقرب من 40 شركة مرخصة للعمل في سوق التأمين المصرية، بينما يفوق عدد الشركات غير المؤمنة على الحياة عدد شركات التأمين على الحياة.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق نموًا بنسبة 6.6٪ في السنة المالية 2022 (1 يوليو 2021- 30 يونيو 2022)، والذي كان أعلى بكثير من معظم الأسواق الناشئة، حيث استمرت آثار وباء كورونا في الانخفاض.

وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين في مصر تتبني معايير محاسبية جديدة على عكس أسواق التأمين الأخرى، حيث سمح المنظمون لشركات التأمين بتأخير تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، بما يمكن من مواءمتها مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية.

- الاقتصاد المصري سينمو 4% في السنة المالية الحالية

في سياق متصل، كان استطلاع أجرته "رويترز" أظهر أن الاقتصاد المصري سينمو 4% في السنة المالية الحالية، و4.5% العام المقبل حتى مع تعرضها لانخفاض في العملة.

وقالت الوكالة إن اقتصاد البلاد تعرض لبعض الاهتزاز بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، وتسبب ذلك في هزات بسيطة للسياحة، ورفع أسعار السلع الأساسية، لكن عمدت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للنهوض بالاقتصاد.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع "رويترز" الذي أجرته رويترز في الفترة من 6 إلى 26 أبريل وشمل 13 اقتصاديًا هو نمو بنسبة 4.0٪ في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، و4.5٪ في 2023 /24، و5.0٪ في 2024 /25.