الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير بريطانى: سوق التأمين المصرية تظهر مرونة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميًا

أرشيفية
أرشيفية

أكد تقرير بريطاني أن سوق التأمين المصرية تظهر مرونة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يواجهها العالم والمناطق الإقليمية والاقتصادية المختلفة طوال عام 2023.

وقال موقع "Reinsurance News" المعني بأخبار التأمين، نقلًا عن  وكالة ائتمان "أي إم بست" العالمية المتخصصة في تحليل البيانات المتعلقة بصناعة التأمين، إن هناك ما يقرب من 40 شركة مرخصة للعمل في سوق التأمين المصرية، بينما يفوق عدد الشركات غير المؤمنة على الحياة عدد شركات التأمين على الحياة.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق نموًا بنسبة 6.6٪ في السنة المالية 2022 (1 يوليو 2021- 30 يونيو 2022)، والذي كان أعلى بكثير من معظم الأسواق الناشئة، حيث استمرت آثار وباء كورونا في الانخفاض.

وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين في مصر تتبني معايير محاسبية جديدة على عكس أسواق التأمين الأخرى، حيث سمح المنظمون لشركات التأمين بتأخير تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، بما يمكن من مواءمتها مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية.

- الاقتصاد المصري سينمو 4% في السنة المالية الحالية

في سياق متصل، كان استطلاع أجرته "رويترز" أظهر أن الاقتصاد المصري سينمو 4% في السنة المالية الحالية، و4.5% العام المقبل حتى مع تعرضها لانخفاض في العملة.

وقالت الوكالة إن اقتصاد البلاد تعرض لبعض الاهتزاز بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، وتسبب ذلك في هزات بسيطة للسياحة، ورفع أسعار السلع الأساسية، لكن عمدت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للنهوض بالاقتصاد.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع "رويترز" الذي أجرته رويترز في الفترة من 6 إلى 26 أبريل وشمل 13 اقتصاديًا هو نمو بنسبة 4.0٪ في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو،  و4.5٪ في 2023 /24، و5.0٪ في 2024 /25.

2022 اقتصاد المصري اقتصاد البلاد الاقتصاد المصرى الأسواق الناشئة التأمين على الحياة التأمين المصري

الأكثر قراءة

اليوم.. "كاف" يجرى قرعة الأدوار التمهيدية لدورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

اليوم.. البنك المركزى يربط ودائع بـ75 مليار جنيه

صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بالانتهاء من القضايا أمام المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة

كواليس أول اجتماع لفريق التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدن بالصعيد

مصرع شخصين من مصابى حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب