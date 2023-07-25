الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول الغواصة النووية الأمريكية الثانية إلى سول وسط توترات مع كوريا الشمالية

الغواصة النووية الأمريكية
الغواصة النووية الأمريكية

رست غواصة نووية ثانية تابعة للولايات المتحدة في جزيرة في كوريا الجنوبية، الإثنين، بعد وصول الغواصة الأولى الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار غضب كوريا الشمالية.

وأفاد جيش كوريا الجنوبية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية، "يو إس إس أنابوليس"، وصلت إلى جزيرة جيجو لإعادة الإمداد أثناء مهمة عمليات أوسع.

وصرح مسؤولون في سول لوكالة "يونهاب" بأن أنابوليس قد تجري أيضًا تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ويأتي وصول الغواصة بعد حوالي أسبوع من وصول غواصة أخرى تعمل بالطاقة النووية، "يو إس إس كنتاكي"، في ميناء بوسان في أول زيارة تقوم بها غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية منذ عام 1981.

واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في أبريل على وصول الغواصة النووية، كجزء من التزام جديد لردع العدوان النووي الكوري الشمالي، الذي يتراكم منذ سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، ردت كوريا الشمالية على ما اعتبرته عدوانًا نوويًا لواشنطن بإصدار تحذير شديد من احتمال رد نووي من بيونج يانج، وأجرت كوريا الشمالية اختبارين صاروخيين على الأقل بعد وصول يو إس إس كنتاكي.

 

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