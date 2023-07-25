الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود الليثى يكشف كواليس أغنية "سطلانة" فى صاحبة السعادة

إسعاد يونس
إسعاد يونس

استضافت الفنانة إسعاد يونس، نجوم أغنية "سطلانة"، والتي قدمت بفيلم "بعد الشر"، ويكشفون كواليس الأغنية التي أصبحت هي الأشهر في مصر والعالم العربي.

وقال الفنان عبدالباسط حمودة، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الفنان محمود الليثي، اتصل به وطلب منه الذهاب للاستوديو لتسجيل أغنية، ولكنهما لم يسجلا وعاد لمنزله، وفوجئ به يتصل عليه مرة أخرى ويقنعه بالنزول ثانية.

محمود الليثي وتفاصيل الأغنية

وأضاف الفنان محمود الليثي، أن كريم السبكي اتصل به، وأبلغه أنه يوجد أغنية لدى هاني محروس، وعلي ربيع استمع إليها، وطلب منه أن يذهب ويستمع إليها، وبالفعل اتصل بالفنان عبدالباسط حمودة واستمعا للأغنية، وأضاف الجزء الطربي لعبدالباسط حمودة، وبعدها قال له إنه يتمنى أن يغني معهم حمدي باتشان، واتصل به ولم يتأخر.

محمود الليثي أغنية سطلانة كواليس الأغنية عبدالباسط حمودة حمدي باتشان هاني محروس

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