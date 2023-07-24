"الشرقية للدخان": إجراءات لضبط أسعار السجائر بالأسواق خلال 3 أسابيع

قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن أزمة السجائر أصبحت عادة سنوية لكنها تفاقمت هذا العام، مؤكدًا أن سبب هذا الارتفاع غير مفهوم.

وأضاف أمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الأسعار غير مسبوقة وغير مبررة، حيث وصل سعر علبة السجائر للضعف، مؤكدًا أن سعر العلبة بالشركة هو 24 جنيهًا.

الشركة تتبع الإجراءات مع كل الجهات الرقابية

وتابع أن الشركة تتبع الإجراءات مع كل الجهات الرقابية بالدولة ويوجد عملية توزيع كبيرة ويوجد أرقام واتفاقيات، مؤكدًا أن السجائر تخرج من الشركة بسعرها الرسمي، وكذلك للمتعهدين الرسميين للشركة وبفواتير إليكترونية.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق أفكار جيدة جدًا سيظهر أثرها خلال 3 أسابيع، مشيرًا إلى أنه على قدر سعادة الشركة بتمسك المستهلك بماركة الشركة، ولكنه في الوقت نفسه يخشى من ضياعه.