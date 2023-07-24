بكلمات مؤثرة.. تامر أمين يعزى محمد الباز فى والده

تقدم الإعلامي تامر أمين، بخالص العزاء والمواساة القلبية، إلى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ومقدم برنامج آخر النهار، في وفاة والده الحاج عبدالحفيظ النادي الباز.

وقال أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أتقدم بخالص العزاء والدعم النفسي باسمي وباسم فريق عمل آخر النهار، وشبكة النهار، للدكتور محمد الباز في وفاة والده رحمة الله عليه، ربنا استرد وديعته، والدكتور محمد الباز من الأبناء البارين بآبائهم، كان دائم التواصل مع والده رغم انشغاله بالعمل، كان على أفضل صلة وعلاقة ووفاء لوالده حتى الرحي".

وأردف أمين: "مفيش كلام يواسي رحيل الأب أو الأم، هما الحاجتين الوحيدتين، الذي لا يمكن تعويضهما أبدًا، أي حاجة بتتعوض، الفلوس والأصدقاء والمحبين، حتى الزوجة والزوج ممكن يتعوضوا إلا الأب والأم، أهميتهم ووجودهم ودعائهم وبركتهم في حياتنا لا يمكن تعويضهم، ولا يشعر بوجع فقدان الأب والأم إلا من ذاقه، أي كلمات لا تواسيه، لكننا نقدم الدعم النفسي والقلبي لأن مصابه مصابنا".

وختم: "لما والدي توفي عرفت معنى فقدان السند والحماية، الحيطة اللي كنا بنرتكز عليها راحت، الواحد بيحس إنه بقى لوحده في الدنيا وبقى يتيم بجد، ربنا يصبره على مصابه، ويعزي الأسرة كلها".