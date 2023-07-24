الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": استقبلنا 11 ألف حالة و21 ألف جلسة خلال النصف الأول من يوليو

الحضانات
الحضانات

كشف د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة استقبلت نحو 11 ألفا و537 حالة خلال النصف الأول من يوليو الجارى بإجمالى جلسات يتجاوز الـ21 ألفاً.  

وأوضح د.أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوى بلغ 3190 جلسة علاوة على 1000جلسة للأطفال، وما يناهز 1450 جلسة لمرضى الداخلى والعناية.

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كما لفت مدير إدارة العلاج الطبيعى أن الأسبوعين الماضيين شهدا جولات تفقدية مكثفة لأقسام وعيادات العلاج الطبيعى بكافة أنحاء المحافظة تضمنت نحو 100 زيارة لإدارات عدة من بينها جمصة وبلقاس إلى جانب ميت غمر، محلة دمنة ومنية النصر.

وأشار عبدالمنعم إلى أنه فيما يخص بروتوكول التعاون بين إدارتى العلاج الطبيعى والحضانات فقد بلغ إجمالى عدد الجلسات 98 بعناية الأطفال، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى تطبيق البروتوكول بعدة مستشفيات تابعة.

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وفى إطار زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظمت مستشفى السنبلاوين يوماً علمياً بعنوان "دور العلاج الطبيعى فى حالات التواء الكاحل".

كما شهد د.أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم استلام محافظة الدقهلية لعدد (٢) سيارة ماركة مرسيدس مجهزة قلاب حمولة ٢٠ طنا تم استلامها من وزارة البيئة كدعم لمحافظة الدقهلية للعمل في المخلفات الصلبة، ووجه "مختار" لانضمام السيارات الجديدة للعمل ضمن معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.

شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية العلاج الطبيعي

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