الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبري فواز: أحلم بتأسيس أكاديمية لتعليم التمثيل والغناء

صبري فواز
صبري فواز

قال الفنان صبري فواز، إنّه في فترة الدراسة كان يسكن في منطقة سبورتنج بالإسكندرية وكان يركب الترام وينزل يتناول القهوة في بن البرازيلي ويرجع مشيا تحت الأمطار ويدخل من باب تجارة، وكان يفعل ذلك يوميا.

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز": "الحب الأول كان في الثانوية العامة، أما الإسكندرية فلم أعش قصة حب فيها، لأنني كنت مشغولا بتأسيس نفسي كفنان".

وتابع: "في هذه الفترة كانت الحركة الفنية عظيمة، الإسكندرية كان بها فرق مسرح في الأنفوشي وقصر الحرية وقصر الإبداع والمركز الفرنسي في شارع النبي دانيال والأتيليه، وكان شارع النبي دانيال منارة في حد ذاته، وكانت الإسكندرية بها أكثر من 12 باند غربياً للمزيكا بالإضافة إلى البند الشرقي".

وأوضح، أن لديه أحلاما مؤجلة مثل تأسيس مدرسة أو أكاديمية أو معهد خاص لتعليم فنون التمثيل والغناء والرقص والكتابة والأبحاث، لكن التوقيت هو من يعطله عن تحقيق الحلم، كما أنه يبحث عن مكان حتى يكون ملكه.

صبري فواز 60 دقيقة التمثيل والغناء صبري الأنفوشي اكسترا نيوز قناة الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري الطاهري

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