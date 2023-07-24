"إدريس" يرصد أبرز مشاكل أهالى قرية المدامود الشرقى بالأقصر

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، وجود عدد من المشكلات والشكاوى لأهالي قرية المدامود الشرقي بمحافظة الأقصر، أبرزها عدم وجود خدمة الصرف الصحى بالنجوع التابعة للقرية، وارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للإصلاح الزراعي وغيرها من المشكلات التي تواجه المواطنين.



وقام إدريس بزيارة قرية المدمود ونجع محمد عامر، وتم عقد لقاء موسع مع الأهالي للاستماع لشكواهم، والتي تم تحديدها في طلب مقدم من الأهالي بخصوص إدراج نجع محمد عامر بقرية المدمود الشرقي لتنفيذ شبكة الصرف بالكامل، ورصف الطريق العام لقرية المدمود الشرقي والمطالبة بتخفيف إيجار أرض الاستصلاح الزراعي.



وخلال اللقاء أكد النائب أحمد إدريس للأهالي أنه سيتم توصيل هذه الطلبات والمشكلات للمسئولين للعمل على حلها في أسرع وقت.