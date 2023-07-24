الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبد المعز: سكينة القلب من المواهب وليست من المكاسب

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سكينة القلب تأتي من خلال اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى.

تفويض الأمر لله

وأكد الشيخ رمضان، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن تفويض الأمر لله أولى درجات النصر والعزة، كما أنه يعني استقرار السكينة والإيمان بقلب العبد. 

وأضاف في حديثه، أنه يجب على المبتلى أن يواظب على قول حسبنا الله ونعم الوكيل باستشعار وتيقن بأن الله هو حسبه ووكيله. 

وتابع: "يجب قول إلى الله المشتكى والله المستعان دائماً، فهذه المقولة تنقل المؤمن من الكرب إلى الفرج، ومن العسر إلى اليسر، ومن الشدة إلى الرخاء، فالله وحده من يمنح العبد القوة على التحمل".

 سكينة القلب

واستطرد: "من أراد الله أن يمن عليه السكينة فعليه التوكل على الله وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، كما أن  الذهاب إلى مجالس الذكر باستمرار تريح القلب وتضع السكينة بالقلب، فهذه المجالس تكثر بها الملائكة". 

وذكر، أن السكينة من المواهب وليست من المكاسب، حيث قد يوجد شخص لديه جميع متاع الدنيا وخيرها وبالرغم من هذا النعيم إلا أنه ليس مطمئن القلب على الإطلاق، وهنا يجب قول إن السكينة ليست من المكاسب المادية على الإطلاق.

تفويض ل

 

رمضان عبد المعز سكينة القلب دي ام سي لعلهم يفقهون حسن الظن بالله

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