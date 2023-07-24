الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمانى عصفور تكشف أهم مواضيع المنتدى الاقتصادى بين روسيا وإفريقيا

أماني عصفور
أماني عصفور

قالت أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، إن الواردات المصرية من روسيا تتمثل في الحبوب وأجهزة ومعدات والسكك الحديدية، مؤكدة أنه يوجد تبادل تجاري قوي بين البلدين والقمة الاقتصادية سيكون محورها التبادل التجاري بين إفريقيا وموسكو.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أعمال المنتدى الاقتصادي تتركز في أربعة مواضيع تغطي جميع المجالات حول اقتصاد العالم الجديد، والأمن والتكامل، والتكامل التكنولوجي، والتنمية خاصة في المواد الغذائية لتأثر القارة الإفريقية بالحرب الروسية الأوكرانية.

القارة الإفريقية تستورد بـ50 مليار دولار من المواد الغذائية

وأكدت أنه سيتم تطوير البينة التحتية الزراعية والإمداد المستمر من الأسمدة والآلات الزراعية وإقامة شراكة مع القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تستورد بـ 50 مليار دولار في العام مواد غذائية، مع أنه يوجد 65% من الأراضي الزراعية بالقارة الإفريقية وهذا ما نرفضه. 

وأشارت إلى أن هناك خطة لأن تكون إفريقيا ذات سيادة غذائية، وتملك غذائها وتكون سلة الغذاء في العالم. 

أماني عصفور القمة الاقتصادية أفريقيا روسيا المواد الغذائية القارة الإفريقية

مواد متعلقة

روسيا: الدعم الغربي وراء الحماقات الأوكرانية ونحتفظ بحق الرد

تقرير: إفريقيا موطن لـ 30% من الموارد المعدنية في العالم

"القاهرة الإخبارية": روسيا تعلن إسقاط 17 مسيرة أوكرانية فى القرم

روسيا: العثور على آثار متفجرات على سفينة شحن كانت متجهة لميناء روستوف

البحرية الروسية: انتهاء التدريبات المشتركة بين روسيا والصين فى بحر اليابان

الإفريقى للتنمية: إصدار التقرير السنوى لعام 2023 للتوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا

"الإفريقى للتنمية" يطلق تقرير التوقعات الاقتصادية لجنوب إفريقيا لعام 2023

الأكثر قراءة

الحكومة تفتح باب التعيين والتعاقد على مستوى 90 جهة بينها 6 وزارات

"الكهرباء" تكشف أسباب انقطاع التيار لأكثر من ساعة: ليس تخفيف أحمال

احتجاز ليومين.. كشف غموض مقتل شاب سقط من أعلى أحد العقارات بكرداسة

حسين الشحات يعتذر مجددًا للشيبى: "كانت لحظة شيطان"

بيراميدز: نساند الشيبي في الحصول على حقه من الشحات

متحدث "الكهرباء" يكشف موعد انتهاء تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب