أمانى عصفور تكشف أهم مواضيع المنتدى الاقتصادى بين روسيا وإفريقيا

قالت أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، إن الواردات المصرية من روسيا تتمثل في الحبوب وأجهزة ومعدات والسكك الحديدية، مؤكدة أنه يوجد تبادل تجاري قوي بين البلدين والقمة الاقتصادية سيكون محورها التبادل التجاري بين إفريقيا وموسكو.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أعمال المنتدى الاقتصادي تتركز في أربعة مواضيع تغطي جميع المجالات حول اقتصاد العالم الجديد، والأمن والتكامل، والتكامل التكنولوجي، والتنمية خاصة في المواد الغذائية لتأثر القارة الإفريقية بالحرب الروسية الأوكرانية.

القارة الإفريقية تستورد بـ50 مليار دولار من المواد الغذائية

وأكدت أنه سيتم تطوير البينة التحتية الزراعية والإمداد المستمر من الأسمدة والآلات الزراعية وإقامة شراكة مع القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تستورد بـ 50 مليار دولار في العام مواد غذائية، مع أنه يوجد 65% من الأراضي الزراعية بالقارة الإفريقية وهذا ما نرفضه.

وأشارت إلى أن هناك خطة لأن تكون إفريقيا ذات سيادة غذائية، وتملك غذائها وتكون سلة الغذاء في العالم.