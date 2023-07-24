بتكلفة 20 مليار جنيه.. جهود الدولة لإنشاء الجامعات فى سيناء

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وفي مقدمتها إنشاء الجامعات.

التنمية الشاملة في سيناء:

قبل عام 2014 لم يكن في سيناء سوى جامعتين فقط، هما جامعة سيناء الخاصة وجامعة قناة السويس فرع سيناء، وفي عام 2014 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 8 جامعات جديدة ضمن قطار التنمية الشاملة في سيناء.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تم تنفيذ 3 جامعات حكومية وتكنولوجية، هم: جامعة العريش، وجامعة السويس فرع أبورديس، والجامعة التكنولوجية بمدينة سلام، كما تم تنفيذ 5 جامعات أهلية هم: جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، وجامعة شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة.

بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء الجامعات الجديدة نحو 20 مليار جنيه لتنمية سيناء بالعلم والتكنولوجيا.