7.8 مليون جنيه حجم مساهمات قوابض قطاع الأعمال في الشركات المشتركة

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن حجم مساهمات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ووفقا للتقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه فإن مساهمة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بلغت نحو 3.184.398 جنيه فيما بلغت نسبة مساهمات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 1.783.410 جنيه.

ووفقا للتقرير فإنه قد بلغت حجم مساهمة الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 1.374.317 جنيه فيما بلغت حجم مساهمات الشركة القابضة للتشييد والتعمير 622.584 جنيه .

وذكر التقرير أنه قد بلغ حجم مساهمات الشركة القابضة للتأمين نحو 418.790 جنيه فيما بلغت حجم مساهمات الشركة القابضة للأدوية نحو 243.572 جنيه.

فيما بلغت حجم مساهمات الشركة القابضة للغزل والنسيج نحو 172.770 جنيه فيما بلغت حجم مساهمات الشركة القابضة للسياحة والفنادق نحو 92.557 جنيه.

ووفقا للتقرير فإنه قد بلغ إجمالي مساهمات الشركات القابضة التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام حتى عام 2021 نحو 7.892.397 جنيه.

وتعتبر زيادة الاستثمارات في قطاع الأعمال العام أمرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية في مصر. فقد تبنت الحكومة سياسات وإجراءات لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع العام، من خلال تعزيز البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال. فيما يلي نظرة عامة عن ضخ الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام في مصر.

ونفذت الحكومة برنامج واسع النطاق لإصلاح وتطوير قطاع الأعمال العام في مصر. وتشمل الجهود المبذولة تحسين الإدارة والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار وتطوير الموارد البشرية. علاوة على ذلك، تم تقديم العديد من الإجراءات التشجيعية والتسهيلات لجذب الاستثمارات إلى قطاع الأعمال العام.