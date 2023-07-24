الليلة.. الطاهرى يحاور صبرى فواز فى حلقة خاصة من "60 دقيقة" (فيديو)

يحاور الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، الفنان صبري فواز، في حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز".

ويروي "فواز" خلال الحلقة، قصة دخوله قسم المسرح، وكواليس مسيرته الفنية، وعلاقته بالشباب، كما يتحدث عن أسباب غياب النقد الفني.

آخر أعمال صبري فواز

وكانت آخر أعمال الفنان صبري فواز، مشاركته في مسلسل "وبينا معاد" بطولة شيرين رضا ومدحت صالح، بسمة، هاجر الشرنوبي، كنزي رماح، داليا شوقي، خالد أنور، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج هاني كمال.