الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس التونسى يلتقى نظيره الإيطالى فى روما

قيس سعيد
قيس سعيد

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، نظيره الإيطالي سارجيو ماتاريلا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي انعقد بالعاصمة الإيطالية روما أمس بمشاركة قادة من دول أوروبية وإفريقية ومن الخليج العربي.


وتطرق اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، إلى ملف الهجرة غير النظامية وضرورة العمل المشترك من أجل القضاء على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة والتصدي للشبكات التي تتاجر بالبشر في شمال المتوسط وفي جنوبه، إضافة إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي ومع شركائها الدوليين، وعدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


ونوه سعيد، بالمناسبة، بنتائج المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي دعا إلى تنظيمه من أجل صياغة تصورات جماعية وغير تقليدية للهجرة غير الإنسانية، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية مع إيطاليا وتوسيعها وتوفير كل الظروف الملائمة للفاعلين الاقتصاديين لممارسة أنشطتهم في مناخ مناسب.

الرئيس التونسي قيس سعيد سارجيو ماتاريلا روما الخليج العربي تونس

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والجامعات

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

أول رد من اتحاد الكرة على رحيل فيتوريا لتدريب أهلى جدة

بـ16 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة حاسمة لمتجري المواد المخدرة بالإسكندرية

الفيومى: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصرى إيجابية رغم التحديات

إحالة دعوى إلغاء حفل ترافيس سكوت إلى هيئة مفوضى الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب