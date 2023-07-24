الرئيس التونسى يلتقى نظيره الإيطالى فى روما

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، نظيره الإيطالي سارجيو ماتاريلا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي انعقد بالعاصمة الإيطالية روما أمس بمشاركة قادة من دول أوروبية وإفريقية ومن الخليج العربي.



وتطرق اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، إلى ملف الهجرة غير النظامية وضرورة العمل المشترك من أجل القضاء على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة والتصدي للشبكات التي تتاجر بالبشر في شمال المتوسط وفي جنوبه، إضافة إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي ومع شركائها الدوليين، وعدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ونوه سعيد، بالمناسبة، بنتائج المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي دعا إلى تنظيمه من أجل صياغة تصورات جماعية وغير تقليدية للهجرة غير الإنسانية، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية مع إيطاليا وتوسيعها وتوفير كل الظروف الملائمة للفاعلين الاقتصاديين لممارسة أنشطتهم في مناخ مناسب.