الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد المنستيري التونسى يحشد 26 لاعبًا لمواجهة الزمالك بالبطولة العربية

فريق الاتحاد المنستيري
فريق الاتحاد المنستيري

يتوجه فريق الاتحاد المنستيري التونسي اليوم إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق منافساتها يوم الخميس المقبل بمشاركة 16 فريقا .

قائمة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 

وتضم قائمة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 26 لاعبا هم : حراسة المرمى ..بشير بن سعد وصادق يدعس وريان بسباس .

خط الدفاع.. وائل بن عثمان وشهاب الصالحي وإيهاب خفشة وفابريس زيقي وفرات السلطاني وهشام بكار وباكوم أقبوكي .

خط الوسط .. أمين بن عمر وأبوبكر سار ومونقو بيني وعلاء الدريدي وعبد القادر بوطيش وياسين الوالي وفيصل المناعي وأدم القريشي ومحمد عزيز الورفلي وهيثم ضو .

خط الهجوم.. أحمد الجفالي وزياد العنوي وشهاب الجبالي ومحمد المدفعي وأدريس المحيرصي وأبوبكر تر اوري.

ويلعب الاتحاد المنستيري في المجموعة الثالثة يالبطولة العربية مع الزمالك والنصر والشباب السعوديين وسيلعب مباراته الأولى يوم الجمعة المقبل ثم يواجه النصر يوم الإثنين المقبل ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة الشباب يوم 3 أغسطس المقبل .

ويعاني الاتحاد المنستيري من أزمة بسبب المدير الفني بعد غياب عماد بن يونس عن تدريب الأمس وإقترابه من تدريب فريق النجم الساحلي ويعتبر لسعد جردة الشابي هو الأقرب لخلافة عماد بن يونس ومن المقرر أن يتم حسم ملف المدرب وموقف الشابي خلال الساعات المقبلة قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية .

 

البطولة العربية للأندية الاتحاد المنستيري التونسي الزمالك عماد بن يونس لسعد الشابي

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