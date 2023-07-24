قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

صادق الكنيست الإسرائيلي رسميًا، منذ قليل، على قانون إلغاء «حجة المعقولية» بأغلبية 64 صوتًا، مقابل عدم وجود أي أصوات معارضة له، حيث قاطعت كتلة المعارضة الإسرائيلية التصويت في مرحلته الأخيرة.

وكشفت نسب التصويت عن أن كل أعضاء الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، قد صوتوا لصالح إقرار القانون، الذي يعد أولى خطوات التعديلات القضائية التي يدعمها الائتلاف اليميني.

ومرر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، ما يعني أن القضاء الإسرائيلي ليس مخولًا بعد الآن بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت بند عدم معقوليتها.

وعقد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جلسة التصويت على قانون "حجة المعقولية" أحد الأجزاء الرئيسية في التعديلات القضائية التي يدعمها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، وترفضه المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لابيد.

ونشبت خلافات ومواجهات قوية بين أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة في الكنيست الإسرائيلي، حيث استمرت المناقشات لمدة 26 ساعة منذ أمس الأحد، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.