الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام 65 كيلوجرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار وتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحلات التجارية والغذائية، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة وخاصة فى ظل الإقبال السياحى الكبير الذى تشهده المحافظة خلال تلك الفترة.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق وغيرها من الجهات المعنية، قامت بالمرور على عدد من المنشآت والمحال العامة والمطاعم للتأكد من الالتزام بكل الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد ٧ إنذارات تنوعت ما بين (سلامة وصحة مهنية - عدم التأمين على بعض العاملين بالمنشآت) وعدد ٤ محاضر (نظافة - عدم  استكمال الشهادات الصحية)، كما تم إعدام كمية ٦٥ كيلوجرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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اشتراطات الصحية الإدارة العامة للسياحة الإقبال السياحي السياحة والمصايف الضوابط والاشتراطات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحلات التجارية تكثيف حملات التفتيش غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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