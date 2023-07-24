الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قنبلة مدوية.. تقرير سعودى: أهلى جدة يتفق مع فيتوريا لتدريب الفريق

فيتوريا
فيتوريا

فجرت صحيفة "عكاظ" السعودية قنبلة مدوية منذ قليل، بخصوص مفاوضات أهلي جدة مع مدرب المنتخب الوطني البرتغالي روي فيتوريا.

وقالت مصادر الصحيفة، إن إدارة أهلي جدة حصلت على موافقة المدرب روي فيتوريا لقيادة الفريق، شريطة تكفل الأهلي بتصفية كل المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.

وأضاف التقرير، أن بجانب فيتوريا ما زال اسم المدرب جوليان ستيفان مطروحًا على الطاولة.

ويمتلك فيتوريا عقدًا مع منتخب مصر حتى عام 2026، حيث كان تولى مهمة الفراعنة في العام الماضي خلفًا لإيهاب جلال.

عكاظ أهلي جدة روي فيتوريا فيتوريا البرتغالي روي فيتوريا

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