الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تطلق فعاليات الملتقى الثاني لريادة الأعمال بالمغرب

مجموعة من المشاركين
مجموعة من المشاركين في الملتقى

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية أولى فعاليات الملتقى العربي الثاني لريادة الأعمال، تحت عنوان "دور المسئولية الاجتماعية في تعزيز ريادة الأعمال" في الفترة من 23 - 25 يوليو، مدينة طنجة في المملكة المغربية، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بجامعة الدول العربية.

ويشارك بالملتقى نخبة من المتحدثين والمسؤولين والخبراء في مجال ريادة الأعمال والتخطيط والتنمية الاقتصادية من عدة دول عربية وأجنبية، في ظل سعي المنظمة للاهتمام بمجال ريادة الأعمال وتعزيز بيئة مواتية لتنمية الشركات الناشئة والمبتكرة في العالم العربي

- تعزيز ثقافة دعم روّاد الأعمال عربيا أبرز أهداف الملتقى

يهدف الملتقى إلى تعزيز ثقافة دعم روّاد الأعمال في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على طبيعة الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشركات الاستثمارية والصناعية والمؤسسات الخاصة في توفير البيئة الحاضنة لرواد الأعمال، والوقوف على أهم التحديات والعقبات التي قد تواجه توفير هذه البيئة، كما يشكل منبرا حيويَا للتبادل المعرفي والتعاون، كما يعد خطوة هامة نحو بناء بيئة مشجعة وداعمة لرواد الأعمال في العالم العربي.

كما يتناول الملتقى عدة محاور من أهمها، المفاهيم الأساسية للمسؤولية المجتمعية، تحديد احتياجات رواد الأعمال ومدى قدرة الشركات على تقديم الدعم اللازم لتعزيز المشروعات الريادية، تحليل الوضع الراهن واستكشاف طرق التطوير بهدف التشاركية لتعزيز ريادة الاعمال، إضافة إلى عرض ومناقشة نماذج وتجارب عالمية ناجحة في مجال ريادة الأعمال.

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