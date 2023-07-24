بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح مؤتمر رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط

تحت شعار "احترام الخليقة تمجيد للخالق"، افتتح صباح اليوم، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، مؤتمر رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط "ATIME"، وذلك بمقر الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في الجلسة الافتتاحية آباء من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمونسينيور مارسل، مستشار سفارة الفاتيكان بمصر، والأنبا ميخائيل، من الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، وممثل عن مجلس الكنائس العالمي، والقس رفعت فكري، ممثلًا عن مجلس كنائس الشرق الأوسط والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأرشمندريت الدكتور يعقوب خليل، رئيس رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط، والأب ميشيل قنبر، الأمين التنفيذي، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء كليات ومعاهد اللاهوت من مختلف دول الشرق الأوسط.

وفي كلمته، تحدث غبطة البطريرك حول "مؤتمر رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط"، مؤكدًا أننا نجتمع اليوم، بروح الله، مشددًا على ضرورة احترام الإنسان للطبيعة، مما يؤدي إلى حفظ إنسانيته.

تضمنت الجلسة الافتتاحية أيضًا كلمة من الأب بيشوي رسمي، وكلمة الأرشمندريت الدكتور يعقوب خليل، وغيرها من كلمات الأخرى من الحضور الكريم.

الجدير بالذكر أن مؤتمر رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط، يقام في الفترة من الرابع والعشرين، وحتى الثلاثين من الشهر الجاري، حيث يتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات، والمحاضرات، واللقاءات، والزيارات إلى الشخصيات المختلفة، بالإضافة إلى الفقرات المتنوعة الأخرى.