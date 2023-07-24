الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"النداهة".. أحدث عروض "فرسان الشرق" على مسرح الجمهورية

فرسان الشرق
فرسان الشرق

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث إنتاجها الجديد “النداهة”، تصميم وإخراج رجوى حامد والمخرج المنفذ كريمة بدير وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس، الجمعة 27 ، 28 يوليو على مسرح الجمهورية .

يدور العرض حول التساؤلات التى تطرحها النفس البشرية للوصول إلى المعرفة.

يؤدى الأدوار الرئيسية حبيبة إبراهيم (النداهة)، إبراهيم خالد (العقل)، محمد هلال (الأخ)، باسم مجدى (القلب)، أمجد عبد العزيز (المجذوب).

يذكر أن فرقة فرسان  الشرق  يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيرا.

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث انتاجها الجديد النداهة تصميم واخراج رجوى حامد والمخرج المنفذ كريمة بدير وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس ، الجمعة 27 ، 28 يوليو على مسرح الجمهورية .

يدور العرض حول التساؤلات التى تطرحها النفس البشرية للوصول الى المعرفة .

يؤدى الادوار الرئيسية حبيبة ابراهيم ( النداهة ) ، ابراهيم خالد ( العقل ) ، محمد هلال ( الاخ ) ، باسم مجدى ( القلب ) ، امجد عبد العزيز ( المجذوب ) .

الجدير بالذكر ان فرقة فرسان  الشرق  يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت ، اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً.  بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً

الأوبرا المصرية التراث المصري تابلوهات دار الأوبرا المصرية فرقة فرسان الشرق للتراث فرقة فرسان الشرق

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