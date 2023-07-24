الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وابنتها فى انقلاب سيارة ملاكى على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

لقيت سيدة ونجلتها مصرعهما، بينما أصيب الزوج ونجلته الأخرى، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها أعلى محور 30 يونيو أمام القنطرة غرب في الإسماعيلية.

تعود التفاصيل عندما تلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة يفيد بورود بلاغ عن مصرع سيدة ونجلتها، بينما أصيب الزوج ونجلته أيضاً في حادث أعلى محور 30 يونيو في الإسماعيلية وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى حميات الإسماعيلية.

أسماء وفيات الحادث هم كل من ر. أ. م. 28 عاما، من سكان منطقة أبوكبير في الشرقية، وابنتها سيلين سعيد. أ.م. 9 أشهر، فيما أصيب في الحادث الزوج ويُدعى سعيد أ.م .ع 38 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وكسر بالعمود الفقري، وجرح قطعي بالساق اليمني، والابنة وتدعى س. س. أ.، 3 سنوات مصابة بكسر في الذراع اليمنى وجرح قطعي في الوجه.

تم نقل الجثامين لمشرحة الحميات، والمصابين أيضاً لنفس المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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