الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» بقرية كحك بحري

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم خلال تفقدهم للمشروعات

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، للتأكد من الانتهاء من أعمالها الإنشائية، استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، وأيمن شكري عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

بدأت الجولة الميدانية لوزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بتفقد أعمال تطوير مركز شباب كحك بحري، بإجمالي مساحة 2600 متر، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويشمل المشروع إحلال وتجديد المبنى الإداري للمركز، واشاء وتنجيل ملعب خماسي، وإنشاء صالة ألعاب وسور خارجي، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%.

كما تضمنت الجولة الميدانية، بقرية كحك بحري تفقد مجمع الخدمات الزراعية، على مساحة 600 متر مربع، بتكلفة 5.4 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100٪، ويشمل المشروع جمعية زراعية، ووحدة طب بيطري ومركز إرشاد زراعي.

كما تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، على مساحة 700 متر مربع، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100٪، ويضم المشروع، إنشاء مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري.

- 18 مليار جنيه لتنفيذ 1200 مشروع ضمن حياة كريمة في الفيوم

وأكد اللواء هشام آمنة أن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة الفيوم يتم تنفيذها في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق وذلك في عدد كبير من القطاعات الخدمية، لافتا إلى اجمالي تكلفة المشروعات تقدر بحوالي 18 مليار جنيه لتنفيذ 1200 مشروع في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والري وغيرها.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلي اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مشروعات المبادرة علي أرض الواقع وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية بزيارات متعددة لمحافظات الصعيد والوجه البحري لتفقد المشروعات وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، مشيراً الى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ . 
 

وخلال الجولة، التقى وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بعددٍ من المواطنين واستمعا لمطالبهم وشكواهم، واكدا على بحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع مسئولى الجهات ذات الصلة.

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وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات حياة كريمة بقرية كحك بحري

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