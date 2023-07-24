الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض منصة "أيادى مصر" للحرف التراثية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض أيادي مصر

 تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معرض منصة "أيادي مصر" لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، الذي يشمل منتجات السجاد اليدوي والخوص والخزف والفخار، وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية، وذلك على هامش زيارته محافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة "حياة كريمة"، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، وقيادات الوزارة والمحافظة.

واستمع وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، لعرض من القائمين على المعرض الذي يضم تشكيلة كبيرة من المنتجات اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم مثل السجاد اليدوي، والخوص، والخزف، والفخار، ومنتجات الجلود، والمنحوتات الخشبية، والخرز، والتطريز، وأعمال الزجاج، وغيرها.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض والتي تتميز بها محافظة الفيوم، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية للمحافظات، وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم بما يسهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع.

- الوزارة تهتم بتوفير المعارض الداخلية والخارجية لمنصة أيادي مصر 

 وشدد وزير التنمية المحلية علي دعم الوزارة كل الحرف والمنتجات التراثية واليدوية عبر منصة "أيادي مصر" في جميع المحافظات، حيث تلقى منصة "أيادي مصر" رعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن الوزارة تهتم بتوفير المعارض الداخلية والخارجية لمنصة أيادي مصر للترويج للمنتجات التي تتميز بها المحافظات بما يسهم في زيادة عدد فرص العمل وتحسين مستوى دخل الأسر.

- التوجيه بتسهيل اشتراك جميع العارضين وصغار المنتجين في المعارض 

ووجه وزير التنمية المحلية بتسهيل اشتراك جميع العارضين وصغار المنتجين في المعارض التي تنظمها مختلف الوزارات والجهات بالدولة، على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة دربت منتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، وتنظيم معارض مجانية لهم بالأندية الرياضية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها محافظة الفيوم، كما تمت إضافة منتجي الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

وأضاف، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكداً حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، وتوفير فرص عمل جديدة لسكان المجتمعات المحلية.

وزير التنمية المحلية أيادي مصر محافظ الفيوم يتفقدان منتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية

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