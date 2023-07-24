الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تشارك فى ندوة "المساهمات المصرية فى عمليات حفظ السلام"

القوات المسلحة
القوات المسلحة

شاركت القوات المسلحة في الندوة التي نظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، التابع لوزارة الخارجية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحفظ السلام في الأمم المتحدة، تحت عنوان "المساهمات المصرية في عمليات حفظ السلام الأممية بين الماضي والحاضر والمستقبل: الفرص والتحديات".

بدأت الجلسة الافتتاحية للندوة بكلمة للسفير أحمد نهاد عبداللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، الذي أشار إلى أن هذه الندوة تعطي مساحة لتبادل الخبرات المصرية المختلفة في حفظ السلام.

وألقى اللواء علاء قاسم، رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية، كلمة أشار فيها إلى دور مصر الفاعل ضمن البعثة الأممية لحفظ السلام في مناطق النزاعات في العديد من دول العالم على مدار عقود، مؤكدًا أن مصر من أكثر الدول المشاركة بقوات في حفظ السلام، تلاها عدد من الجلسات والورش التي تناولت الدور والمساهمات المصرية العسكرية والشرطية والتحديات المرتبطة بالمشاركة والعمل من أجل حفظ السلام وتغير طبيعة النزاعات، والصعوبات التي تواجه قادة مهام حفظ السلام وكيفية الاستفادة من الخبرات السابقة للعاملين بمجال حفظ السلام، وعرض مشاركة العنصر النسائي في مهام حفظ السلام وأهميته ودوره في مهام الأمم المتحدة والتحديات التي تواجه العناصر النسائية.

واختتمت الندوة بعدد من التوصيات لبناء قدرات الكوادر المخطط مشاركتها مستقبلاً في مهام الأمم المتحدة.

حضر الندوة عدد من قادة وعناصر القوات المسلحة الذين سبق لهم العمل كقادة بمهام الأمم المتحدة.

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