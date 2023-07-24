تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز بدمياط (صور)

شيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا، بمحافظة دمياط، جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، والتي خرجت من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

وكان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز، قد توفي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور محمد الباز ناعيًا والده، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى، اليوم مات أبى".

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز