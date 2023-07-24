الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز بدمياط (صور)

تشييع جثمان والد
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز

شيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا، بمحافظة دمياط، جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، والتي خرجت من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

وكان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز، قد توفي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور محمد الباز ناعيًا والده، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى، اليوم مات أبى".

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز
محافظة دمياط دمياط الزرقا محمد الباز أحداث دمياط

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز بدمياط (صور)

باستثمارات 5 ملايين دولار.. تخصيص أرض لإنشاء مركز لصيانة مضخات المياه بـ"اقتصادية قناة السويس"

بعد اعتدائه على لاعب بيراميدز.. رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

أردوغان يناور الأوروبيين: سيب وأنا أسيب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)