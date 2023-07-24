وزيرة البيئة تكشف تفاصيل برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" مهم في ظل أهمية تقليد المرأة للمناصب القيادية وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأشارت إلى أن ذلك يتطلب تأهيل المرأة بشكل مناسب لتلك المناصب القيادية، لذا فإن هذا البرنامج يعتبر مهمًا جدًا في عملية اختيار السيدات ذوات القدرات المتميزة وتطوير مهاراتهن لتمكينهن، حيث إذا لم تكن لديهن مهارات كافية، فلن يكون لهن أي فاعلية في المنصب الذي تم تعيينهن عليه.

وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحاتها على هامش حضورها اليوم الأول للمقابلات الشخصية للأكاديمية الوطنية للتدريب لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ 360 متقدمة، أن أهمية هذا البرنامج تكمن في زيادة عدد التنفيذيات اللواتي يعملن على تنفيذ المشروعات القومية، وسيظهر هذا التأثير في السنوات المقبلة من خلال زيادة عدد السيدات في المناصب القيادية على المستوى التنفيذي في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت فؤاد إلى أن البرنامج يوزع ما بين الجزء العلمي والجزء الخاص بطبيعة المرأة والتوازن مع دورها كأم وكزوجة، بالإضافة إلى الحياة العامة والوضع الاقتصادي، موضحةً أن البرنامج يتحدث عن كيفية تواجه المرأة التحديات، وماذا تفعل في حال فشلت وكيف تستطيع النهوض مرة أخرى.

ونوهت بأنه كان لدينا نسب قليلة لتمثيل المرأة في السابق، لكن حاليًا النسب مرتفعة، حيث تمثل المرأة 25% من البرلمان، ونسبة كبيرة في مجلس الوزراء، وعلى مستوى الجامعات ومجالس إدارات القطاع المصرفي والهيئات التابعة للرقابة المالية، وزادت أيضًا، مشيرةً إلى أننا نحتاج إلى زيادة نسبة المرأة العاملة على الأرض.

وشهد مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب انطلاق أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ360 متقدمة، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وشارك في اليوم الأول للمقابلات الشخصية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة، والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رانيا هداية مدير برنامج القطري للبرنامج الأممي المتحد للمستوطنات البشرية UN-Habitat، والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة في اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.