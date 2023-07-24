"الجزار" يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على المصانع

للتأكد من مطابقة الصرف الصناعى الخارج منها للمواصفات القياسية..

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى، بنظام المعالجة الثنائية، بمدينة النوبارية الجديدة، بطاقة 28 ألف م3 يوميا، يرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، وذلك عقب افتتاحه لمركز خدمة عملاء منظومة المياه بالمدينة.



وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بمحطة المعالجة، واستمع إلى شرح عن مكونات المحطة، ومراحل معالجة الصرف الصحي والصناعي، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة، واستمع لشرح من الكيميائي عن التحليل الدورى للعينات، والتأكد من مطابقة عملية المعالجة للمواصفات القياسية، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على المصانع للتأكد من مطابقة الصرف الصناعى الخارج منها للمواصفات القياسية.