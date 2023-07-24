باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية تقدم إرشادات ونصائح لترطيب الجسم خلال موسم الصيف

قدمت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إرشادات ونصائح لترطيب الجسم خلال موسم الصيف، بالتزامن مع موجة الحر.

وقالت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، خلال مداخلة هاتفية فلفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض المشروبات الصحية المرطبة والمنعشة مثل "الكركدية، والتمر الهندي، والخروب، والدوم" لما تحتويه على فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، التي تقلل من تأثير الشمس على البشرة، مشددة على تجنب تحلية هذه المشروبات بكميات كبيرة من السكر.

كما نصحت بتناول قدر كاف من المشروبات والسوائل ولا سيما المياه من 2 إلى 3 لترات على مدار اليوم كله، حيث إنه مع الارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة يتخلص الجسم بكميات كبيرة من المياه، ولذا يجب أن يكون هناك تعويضا مستمرا لتلك الكميات المفقودة.

وتابعت "عز الدين"، أن عصير القصب غني بالمعادن والفيتامينات، محذرة مرضى السكر من تناوله، مع تقليل المشروبات التي تحتوي على مادة الكافين مثل الشاي والقهوة، لأنهما مدران للبول، ومن ثم تخلص الجسم من كميات مياه كبيرة، ولذا نشعر بالإرهاق والعطش، والبعد عن المشروبات الغازية، بالإضافة إلى تناول المأكولات التي تحتوي على كميات مياه عالية مثل الخضراوات والفاكهة.