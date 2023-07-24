أسباب تفضيل كولر لسويسرا خلال فترة إعداد الموسم الجديد

بدأ المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، التحضير مبكرًا لمعسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، بعد خوض مباراتي الداخلية والمصري في كأس مصر، والمقررة في الثالث من أغسطس المقبل.

وطلب كولر من إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ضرورة إقامة معسكر للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل إعداد اللاعبين ذهنيًا وفنيًا وبدنيًا، للمشاركة في أكثر من بطولة مختلفة.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر حصل على موافقة مجلس إدارة القلعة الحمراء بإقامة معسكر الإعداد الخارجي في سويسرا، خاصة أن الملاعب والأجواء ستكون مناسبة للاعبين، بجانب خوض مباريات ودية متدرجة مع فرق سويسرية، للوقوف على مستوى اللاعبين خلال فترة المعسكر، خاصة الصفقات الجديدة، أمثال أمام عاشور والعائدين من الإعارة صلاح محسن وكريم نديفيد ومحمد شكري.

وأضاف المصدر أن كولر يترقب الموقف من ارتباطات الأهلي في الفترة المقبلة، من أجل تحديد موعد المعسكر، خاصة أن مباراة المصري في كأس مصر ستُقام في الثالث من أغسطس المقبل، بعد تخطي عقبة الداخلية، والمقرر لها يوم 30 يوليو الجاري.