مندور: جامعة قناة السويس شاركت بـ11 قافلة ضمن "حياة كريمة"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن حصيلة المشاركات المجتمعية، ومشاركات الجامعة الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، مؤكدا على دورها الرائد والفعال في منطقة القناة وسيناء، وهو الدور المجتمعي والتنويري الذي تبنته جامعة قناة السويس منذ نشأتها.

وتابع الدكتور ناصر مندور أن حصيلة مشاركات الجامعة- خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2023 في مشروع القرن

"مبادرة حياة كريمة " بلغت 11 قافلة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وقدمت خلال تلك القوافل الخدمات الطبية والبيطرية من الكشف والعلاج المجاني، فضلا عن ندوات التثقيف الصحي ، والتربوي، وتعديل السلوك، وخدمات الإرشاد الزراعي وغيرها من الخدمات المجتمعية المجانية الهادفة لتطوير القرى والريف المصري وفق أهداف المبادرة ووفق توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف مندور أن الجامعة قدمت كذلك الحملات والدورات التدريبية التوعوية والتثقيفية المتوجهة لأفراد المجتمع، داخل وخارج الجامعة، بواقع 13197 مستفيد في المجالات التدريبية المختلفة المتوافقة مع احتياجات المتدربين، وتعمل على رفع وتنمية المهارات والمعارف لديهم ؛ بما يساعد على تحسين مستوى معيشة الأفراد، وخلق مجالات وفرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الجانب الآخر صرّح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن الهدف من اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية هو قياس قدرة الطالب الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارية، من خلال مجموعة من الاختبارات التي تتم على يومين، اليوم الأول يتم فيه تسجيل بيانات الطالب وملء بطاقة اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية، وذلك بمعرفة الطالب واختيار النشاط الرياضي الذي يؤدي فيه الطالب الاختبار المهاري.

وأضاف الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكشف الطبي المبدئي على الطلاب يتم بواسطة أطباء متخصصين؛ بهدف الكشف على سلامة القلب والصدر والصحة العامة للطالب لأداء الاختبارات، ثم قياس الطول، بحيث لا يقل طول الطالب عن 165 سم، والطالبة عن 155 سم، ويستثنى من ذلك الأبطال الدوليون والأوليمبيون المشاركون والحاصلون على البطولة خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق باختبارات القدرات، مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأوليمبية، ثم قياس الوزن، وتراعى العلاقة بين الطول والوزن بالمعايير العلمية، وبعد ذلك يتوجه الطالب لأداء الاختبارات البدنية؛ بهدف قياس مدى الاستعداد البدني.

وأكمل الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، أن كل طالب عليه أداء 6 اختبارات للطلبة، و6 اختبارات للطالبات، بواقع 10 درجات لكل اختبار، وتشمل: الاختبارات البدنية للطلبة (بنين)..

الاختبار الأول بنين (100م عدو) بهدف قياس السرعة، الاختبار الثاني بنين (الشد على العقلة) بهدف قياس تحمل القوة، الاختبار الثالث بنين (الوثب العريض من الثبات) بهدف قياس القدرة العضلية، الاختبار الرابع بنين (ثني الجذع أماماً أسفل لأقصى مدى) بهدف قياس المرونة، الاختبار الخامس (وقوف ثني الركبتين كاملة، وضع الكفين على الأرض، قذف الرجلين للخلف ويكرر) بهدف قياس الرشاقة، الاختبار السادس بنين (800م جري) بهدف قياس التحمل الدوري التنفسي، بمجموع درجات اختبار الاستعداد البدني 60 درجة للطلبة (بنين).

أما عن الاختبارات البدنية للطالبات (بنات)- فأوضح الدكتور أحمد عزيز، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، أن الاختبار الأول بنات (50م عدو) بهدف قياس السرعة، الاختبار الثاني بنات (الجري المتعرج بين خمسة قوائم) بهدف قياس الرشاقة، الاختبار الثالث بنات (ثني الجذع أماماً أسفل لأقصى مدى) بهدف قياس المرونة، الاختبار الرابع بنات (الوثب العريض من الثبات) بهدف قياس القدرة العضلية، الاختبار الخامس بنات (الدوائر المرقمة) بهدف قياس التوافق، الاختبار السادس بنات (600م جري) بهدف قياس التحمل الدوري التنفسي، بمجموع درجات اختبار الاستعداد البدني 60 درجة للطالبات (بنات).

اليوم الثاني الاختبار المهاري في نوع النشاط الرياضي (للبنين/ بنات) ودرجته من 40 درجة، ويختار الطالب بمعرفته نوع النشاط الرياضي، ويكون واحدا من بين الآتي:-

الألعاب الجماعية وألعاب المضرب (كرة القدم- كرة اليد- كرة السلة- كرة الطائرة- الهوكي التنس الأرضي- تنس الطاولة) مسابقات الميدان والمضمار (عدو 100م- 200م- 400م)، رمي (قرص- جلة- مطرقة- رمح)، وثب (الوثب الثلاثي- الوثب الطويل- الوثب العالي)، الجري (مسافات طويلة- ضاحية)، الرياضات المائية (السباحة- كرة الماء- الغوص)، المنازلات والرياضات الفردية، الجمباز، الدراجات.

ويتم بعد ذلك اختبار القوام بهدف الكشف عن الانحرافات القوامية المختلفة، ثم يتوجه الطالب للاختبار الشخصي؛ بهدف التحقق من صحة وسلامة النطق والسمع والصوت وحسن المظهر، ومدى معرفة المتقدم بالمعلومات عن الرياضة التي يمارسها.

وشروط النجاح أن يحقق الطالب أو الطالبة 60% من إجمالى مجموع الدرجات في جميع الاختبارات البدنية والمهارية، وأن يكون لائقًا طبياً ولائقًا في الطول، وعلاقة الطول بالوزن، ولائقًا في القوام والاختبار الشخصي.

فيما أفاد الدكتور شريف إبراهيم عبده، رئيس كنترول لجان امتحانات القدرات، بأن 280 طالبا وطالبة أدوا اختبارات القدرات حتى الآن بواقع 167 طالبا، و113 طالبة.

جدير بالذكر، أن كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس كانت في استقبال الطلاب بمقر الكلية اعتبارا من يوم الأحد، الموافق 16 يوليو، لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية للعام 2023.

حيث تم استقبال 88 طالبا وطالبة، بواقع 57 طالبا و31 طالبة باليوم الأول.

بينما تم استقبال 113 طالبا وطالبة، بواقع 59 طالبا و54 طالبة باليوم الثاني، الإثنين الموافق 17 يوليو.

أما يوم الثلاثاء، 18 يوليو، فتم استقبال 79 طالبا وطالبة، بواقع 51 طالبا و28 طالبة.