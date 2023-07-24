الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مندوب مبيعات فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى مندوب مبيعات مصرعه متأثرا بإصابته إثر  تعرضه لحادث تصادم سيارتين جامبو مع ملاكى  بالطريق الإقليمى أمام كارتة بلبيس، نطاق مركز  بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "كرم ع ع" 57 عاما مندوب مبيعات مقيم العبور، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة مندوب المبيعات التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارتين جامبو وملاكى بالطريق الإقليمى أمام كارتة بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

سنة حبسًا لشاب هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على "فيسبوك"

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

العثور على جثة شخص داخل مسكنه فى العمرانية

وزير التجارة ونائب وزير الصناعة البيلاروسى يبحثان إمكانات التصنيع المشترك

"الإسكوا" تناقش كيفية التصدي لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)