مصرع مندوب مبيعات فى حادث تصادم بالشرقية

لقى مندوب مبيعات مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارتين جامبو مع ملاكى بالطريق الإقليمى أمام كارتة بلبيس، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "كرم ع ع" 57 عاما مندوب مبيعات مقيم العبور، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة مندوب المبيعات التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارتين جامبو وملاكى بالطريق الإقليمى أمام كارتة بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.