الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 20 ألف طن مخلفات صلبة بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور أيمن مختار محافط الدقهلية، اليوم، انتهاء أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق مدينة ومركز دكرنس وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام .

 

وقال "مختار" إنه تم رفع 20 ألف طن مخلفات صلبة و2250 طن مخلفات بلدية وقمامة و600 طن أتربة من كافة المناطق بمدينة ومركز دكرنس و5000 طن من مقلب دكرنس الوسيط علي مدار 9 أيام استغرقتهم أعمال الحملة.
 

ومن جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بمشاركة وإشراف خالد جلال مدير عام المركبات وعبده محمدين مدير عام البيئة وفهمي علام ومحمد فارس بجهاز النظافة والتجميل، فقد تم استمر التنسيق مع الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ورؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة.

 

 

كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بالشوارع شملت شارع حسين حماد - وكورنيش البحر - عبدالمنعم رياض - داير الناحيه - العروبة وأبو بكر الصديق، كما شملت أعمال النظافة تفريغ الحاويات وصيانة التالف منها ورفع الأتربة وغسيل البلدورات والأرصفة ورى المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وتشغيل المكنسيات كما تم إخلاء موقع المقلب الوسيط بدكرنس ونقلها للمدفن الأمن بقلابشو وتوريد ٣٨ صندوق قمامة لدعم منظومة النظافة بدكرنس، كما استمرت أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة. 
 

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الحمله المكبره المخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز بدمياط (صور)

باستثمارات 5 ملايين دولار.. تخصيص أرض لإنشاء مركز لصيانة مضخات المياه بـ"اقتصادية قناة السويس"

بعد اعتدائه على لاعب بيراميدز.. رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

أردوغان يناور الأوروبيين: سيب وأنا أسيب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)