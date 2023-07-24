رفع 20 ألف طن مخلفات صلبة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافط الدقهلية، اليوم، انتهاء أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق مدينة ومركز دكرنس وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام .

وقال "مختار" إنه تم رفع 20 ألف طن مخلفات صلبة و2250 طن مخلفات بلدية وقمامة و600 طن أتربة من كافة المناطق بمدينة ومركز دكرنس و5000 طن من مقلب دكرنس الوسيط علي مدار 9 أيام استغرقتهم أعمال الحملة.



ومن جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بمشاركة وإشراف خالد جلال مدير عام المركبات وعبده محمدين مدير عام البيئة وفهمي علام ومحمد فارس بجهاز النظافة والتجميل، فقد تم استمر التنسيق مع الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ورؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة.

كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بالشوارع شملت شارع حسين حماد - وكورنيش البحر - عبدالمنعم رياض - داير الناحيه - العروبة وأبو بكر الصديق، كما شملت أعمال النظافة تفريغ الحاويات وصيانة التالف منها ورفع الأتربة وغسيل البلدورات والأرصفة ورى المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وتشغيل المكنسيات كما تم إخلاء موقع المقلب الوسيط بدكرنس ونقلها للمدفن الأمن بقلابشو وتوريد ٣٨ صندوق قمامة لدعم منظومة النظافة بدكرنس، كما استمرت أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة.



جانب من الحمله