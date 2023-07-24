الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مشاركة مصر في مؤتمر الهجرة الدولي يسهل توفير فرص عمل للشباب

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في المؤتمر الدولي للهجرة في العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد بمثابة تأكيد دعم مصر للتعاون الدولي في كافة المجالات وخاصة قضية الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن إيطاليا على رأس الدول الأوروبية التي تعاني من الهجرة غير الشرعية.

وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية تسعى إلى ترسيخ العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في كافة المجالات، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر للارتقاء بين البلدين في مختلف المجالات.

- الحكومة المصرية نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة المصرية نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية على الرغم من امتلاك مصر مساحة واسعة من الشواطئ التي يقوم من خلالها أعداد كبيرة من السماسرة بمساعدة المصريين والأجانب في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن الحكومة المصرية بالتعاون مع المجتمع الدولي نجحت في تشديد الرقابة على المنافذ ومنع تسلل المهاجرين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة مصر في مؤتمر الهجرة الدولي سيضع حلول جذرية ونهائية لمنع حدوث أية محاولات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مرة أخرى، علاوة على الاتفاق على فتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل للشباب دون الحاجة إلى المخاطرة بحياتهم.

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