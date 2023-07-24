الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرز الهزات الأرضية التي رصدتها محطات الزلازل في الساعات الماضية

رسوم بيانية للزلزال
رسوم بيانية للزلزال

رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل، عددًا من الهزات الأرضية على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها في البحر المتوسط بقوة 3.30 درجة على مقياس ريختر.

وسجلت محطات الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، 5 هزات أرضية  منذ أمس الأحد، وقعت 4 منهم في السواحل الشرقية للبلاد، لكن لم تتجاوز قوتها حاجز الـ 1.61 درجة.

وكانت الهزة الأرضية الأبرز في البحر المتوسط بقوة 3.30 درجة، على بُعد 502 كيلومتر من مدينة مرسى مطروح، لكن لم ترد أي بيانات بالشعور بها.

محطات الشبكة القومية للزلازل البحر المتوسط الزلازل مطروح مرسى مطروح

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