أبرز الهزات الأرضية التي رصدتها محطات الزلازل في الساعات الماضية

رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل، عددًا من الهزات الأرضية على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها في البحر المتوسط بقوة 3.30 درجة على مقياس ريختر.

وسجلت محطات الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، 5 هزات أرضية منذ أمس الأحد، وقعت 4 منهم في السواحل الشرقية للبلاد، لكن لم تتجاوز قوتها حاجز الـ 1.61 درجة.

وكانت الهزة الأرضية الأبرز في البحر المتوسط بقوة 3.30 درجة، على بُعد 502 كيلومتر من مدينة مرسى مطروح، لكن لم ترد أي بيانات بالشعور بها.