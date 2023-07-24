أبرز المعلومات عن اليوم العالمي لعلماء الأجنة

علماء الأجنة هم مهنيون طبيون يدرسون ويفحصون الحيوانات المنوية والبويضات والأجنة، هم الذين يحددون الحيوانات المنوية والبويضات الصحية للتخصيب من خلال علاج أطفال الأنابيب.

التلقيح الاصطناعي أو الإخصاب في المختبر هو إجراء طبي يتم فيه تخصيب الحيوانات المنوية والبويضة في أنبوب اختبار أو في مكان ما خارج جسم المرأة.

يتضمن ذلك متابعة عملية التبويض عند المرأة بشكل معقد، وإزالة البويضة من الجسم في الوقت المحدد والسماح للحيوانات المنوية بتخصيبها في المختبر، علماء الأجنة هم المتخصصون الذين يساعدون في تحقيق هذه العملية، فهم يخلقون حياة جديدة ويساعدون في إنجاب الأطفال.



كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي لعلماء الأجنة لمراقبة عمل ومساهمات علماء الأجنة في المجال الطبي، بينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم إليك بعض الحقائق التي يجب وضعها في الاعتبار:



تاريخ:

كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي لعلماء الأجنة في 25 يوليو.

الأهمية

هذا اليوم مميز بشكل خاص لأنه في عام 1978، ولد الطفل الأول من خلال عملية التلقيح الاصطناعي، كانت لويز جوي براون أول طفل يولد من خلال التخصيب في المختبر، ومن ثم للاحتفال باليوم الخاص يتم الاحتفال باليوم العالمي لعلماء الأجنة كل عام في نفس اليوم.

دلالة:

يتم تكريم آدم بيرنلي إلى جانب رائد عمليات التلقيح الصناعي وباتريك ستيبتو وبوب إدواردز في هذا اليوم لمساهمتهم في العلوم الطبية.

على مر السنين أصبحت عملية التلقيح الاصطناعي أكثر أمانًا وتطورًا، الآن أصبحت عملية إنجاب طفل أكثر أمانًا وتطورًا، في هذا اليوم يتم إعطاء الوعي للناس حول العملية ويتم استكشاف فرص تحسين هذا المجال المحدد من العلوم الطبية حول كيفية ولادة طفل سليم من خلال التلقيح الاصطناعي، كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي لعلماء الأجنة بهدف تطوير هذا التيار.