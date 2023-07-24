الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عربية النواب": كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تاريخية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

وصف أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ألقاها بمناسبة الذكرى ال 71 لثورة 23 يوليو 1952 بالتاريخية ، مؤكداً أن هذه الثورة الخالدة والعظيمة أسست للجمهورية الأولى التي قامت على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب المصري، وانطلقت بالوطن من مرحلة التبعية إلى الاستقلال التي تكون فيها السيادة والكلمة للشعب.

وقال "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم إن جميع القضايا والرسائل المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى أكدت أن مصر لديها القدرة على مواجهة جميع التحديات التى تواجهها بما فيها التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية ، مؤكداً أن ثورة 23 يوليو رغم مرور 71 عاماً عليها الا أنها لاتزال راسخة وخالدة في وجدان هذا الشعب المصري العظيم وجميع الشعوب العربية وأن هذه الثورة التاريخية أكدت أن هناك علاقة خاصة وابدية بين الشعب المصرى العظيم وجيشه الباسل الذى كان ولايزال وسيظل الدرع والسيف لحماية الأمن القومى المصرى والعربى لان شعب مصر نجح بكل كفاءة واقتدار في حماية ثورة 23 يوليو والوقوف في ظهر الضباط الأحرار الذين ثاروا على الحكم الملكي وإعلان الجمهورية المصرية ولذلك كانت تلك الثورة كانت علامة في التاريخ المصري الحديث.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن ثورة 23 يوليو حققت العديد من الانجازات لمصر والامة العربية وما زالت آثار انجازات هذه الثورة تتواصل حتى الآن فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية موجهاً التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو.

التاريخ المصري الحديث الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو الجمهورية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي العدالة الإجتماعية كلمة الرئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والقوات المسلحة النائب أحمد فؤاد أباظه

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

الإيقاف 6 مباريات ينتظر الشحات رغم اعتذاره للشيبى

"المالية": تسليم 27 ألف سيارة جديدة لمبادرة إحلال المركبات

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا

وزير النقل: محطة سكك حديد الصعيد ستكون ذات مستوى عالمي عند افتتاحها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائي في إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)