الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الضأن بـ250 للكيلو والكباب بـ280.. أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين، استقرارا في الأسواق حيث تراوح  كيلو سعر اللحم الضأن بين 250 و400 جنيه حسب القطيعة، فيما تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 300 جنيه و350 جنيها للكيلو.

 

وسجل سعر كيلو كباب الحلة بين 280 و350 جنيها، وتراوح سعر الاستيك والبوفتيك ما بين 300 و400 جنيه للكيلو، فيما سجل سعر الكبدة الضأن ما بين 250 و350 جنيها، وتراوح سعر اللحوم الجملي بين 290 و320 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار البلدى ما بين 230 و290 جنيها حسب القطعية.

  • أسعار اللحوم المجمدة

وسجل سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي نحو 230 جنيها، تراوح سعر كيلو الكبدة المستوردة ما بين 160 جنيها و190 جنيهًا.

الضأن بـ250 للكيلو والكباب ب280 أسعار اللحوم اليوم

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الضأن بـ250 للكيلو والكباب بـ280.. أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

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