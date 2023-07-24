الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو تطمئن على الزراعات وتتابع المحاصيل الصيفية الاستراتيجية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

 


تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع المزارعين خاصة خلال هذه الفترة التي تشهدها البلاد من موجة شديدة الحرارة للتوعية بتخفيف الاثار السلبية للطقس الحار على المحاصيل 
وبالتنسيق مع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة أكد د أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ان الإدارة من خلال مناطق المكافحة التابعة لها قامت بمتابعة حالة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية للاطمئنان عليها من وجود الآفات والتوجيه بالعلاجات خلال الفترة من 20-23 يوليو على النحو التالي:

1)   متابعة فحص زراعات الذرة والمصائد والفحص الحقلي ضمن برنامج الإنذار المبكر لآفة دودة الحشد الخريفية الكترونيا عن طريق تطبيق FAMEWS الالكتروني في محافظتي أسيوط والإسكندرية كأحد الطرق الحديثة التي تتبناها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في رصد الآفات الكترونيا واتخاذ القرارات بعمليات المكافحة.

2)   متابعة إطلاق المفترس الأكاروسي كأحد طرق المكافحة الحيوية التي تتوسع الإدارة في استخدامها خلال هذا العام لمكافحة افات القطن باستخدام طفيل الترايكوجراما. حيث زادت المساحة المعاملة خلال العام بنسبة قدرها 20% عن العام السابق.

وضمن هذا السياق قامت منطقة شمال الدلتا بتجهيز واعداد صوب المفترس الأكاروسي لمكافحة الأكاروس الأحمر حيويا تمهيدا لمعاملة الزراعات المصابة بالأكاروس الأحمر في الفترة القادمة بمنطقة شمال الدلتا التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

3)   قامت منطقة شمال الدلتا بشن حملة على محلات المبيدات بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة ضبطت خلالها بعض المبيدات غير المصرح باستخدامها والمغشوشة والمنتهية الصلاحية واقراص "حبة الغلة".

4)   قامت منطقة شرق الدلتا بعمل جولة للمرور على زراعات الذرة والقطن بمركز صان الحجر بالشرقية ومركزي المنزلة والمنصورة بالدقهلية.

5)   استهدفت منطقة القناة وسيناء المرور على زراعات النخيل والفاكهة لمراجعة حالة الإصابة بسوسة النخيل وذباب الفاكهة بالإسماعيلية.

6)   تشكلت حملة من 5 لجان مرور يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 للمرور على زراعات القطن والذرة بمحافظة المنوفية عُقد عقبها اجتماع مع مديري ومهندسي المكافحة بالمديرية والإدارات المختلفة للتوجيه بعلاج السلبيات والاستماع لآرائهم في مجال مكافحة الآفات الزراعية.
 

استصلاح الأراضي الآثار السلبية للطقس الإدارة المركزية الآفات الزراعية الاثار السلبية الزراعة واستصلاح الأراضي

الأكثر قراءة

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

استعدادًا لحفل اليوبيل.. تعرف على تاريخ إنشاء وتطور إكليريكية المُحرق

"الدواء" تشدد على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التى يسببها نقص تدفق الدم فى الشرايين

"الدستور" تنعى والد الإعلامى الدكتور محمد الباز

"الصحة" تكشف أهمية لقاح "التهاب الكبد B" والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض

مصادرة 591 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)