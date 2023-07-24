الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمشاركة الكنيسة الكاثوليكية.. ستراسبورج الفرنسية تستضيف الجمعية العمومية لنشاط إيمان ونور

الكنيسة
الكنيسة

أقيمت الجمعية العمومية لنشاط إيمان ونور بالعالم، بمدينة ستراسبورج بفرنسا، بمشاركة الأخ أشرف زخاري، عن مقاطعة شمال مصر والسودان، والأب أيوب يوسف، عن مقاطعة وسط مصر، والأخ أمجد إدوارد، منسق الشرق الأوسط.

وتعقد الجمعية العمومية لإيمان ونور كل خمس سنوات في إحدى البلاد، التي تنشط بها جماعات إيمان ونور، ودارت الجمعية العمومية حول وضع أولويات، وأهداف النشاط، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتم انتخاب المنسق العالمي، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم اختيار الأخ أمجد إدوارد من مصر، كعضو في مجلس الإدارة.

تضمنت الجمعية العمومية أيضًا الفقرات التالية: ورش عمل المشاركات المختلفة، الصلوات المتنوعة، رتبة غسل الأرجل، بالإضافة إلى صلوات القداسات الإلهية.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لجماعات إيمان ونور، شهدت حضور ممثلين عن النشاط من جميع أنحاء العالم.

إيمان ونور بالعالم نشاط إيمان ونور بالعالم الجمعية العمومية لنشاط إيمان ونور بالعالم مدينة ستراسبورج بفرنسا

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