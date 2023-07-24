الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الدواء" تشدد على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التى يسببها نقص تدفق الدم فى الشرايين

تدفق الدم في الشرايين
تدفق الدم في الشرايين

قدمت هيئة الدواء المصرية تعريفًا حول الدعامة القلبية ومتى يتم تركيبها، وذلك فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لافتة إلى أن الدعامة القلبية عبارة عن أنبوب صغير يتم تركيبه في الشرايين التاجية لتثبيت ممرات مفتوحة للمحافظة على تدفق الدم إلى القلب.


وقالت هيئة الدواء إنه يتم تركيب الدعامة عند الإصابة بتصلب الشرايين، عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم "الشرايين" سميكة ومتيبسة، ومع مرور الوقت قد تتصلب جدران هذه الشرايين، وذلك على عكس الشرايين السليمة التي تكون مرنة ولينة. 


وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل ألم الصدر "الذبحة الصدرية"، أو ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل؛ لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين، ومنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية.

هيئة الدواء المصرية الدعامة القلبية تركيب موقع التواصل الاجتماعي الشرايين التاجية تدفق الدم إلى القلب

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"الدواء" تشدد على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التى يسببها نقص تدفق الدم فى الشرايين

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