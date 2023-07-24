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عالم

رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية وتطويرها

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية للعراق وتطويرها.

وبحث رئيس الوزراء العراقي، خلال ترؤسه اجتماعًا خُصِّص لبحث سير تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لوزارة النفط، سير العمل في إتمام جولات التراخيص، والخطوات العملية في مشاريع الغاز والطاقة، وتقدم الجهود في مجال استقطاب الاستثمارات لهذه القطاعات الاقتصادية.

وأشار "السوداني" إلى أهمية هذه المشاريع التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، مبينًا ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية وتطويرها.

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