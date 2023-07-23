الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أطفال بتسمم جراء تناولهم بذور الخروع في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 7 أطفال من أسرة واحدة بحالات تسمم غذائي، جراء تناولهم بعض الحبوب لنبات الخروع، بقرية سرابيوم التابعة لمحافظة الإسماعيلية.  

اخطار بتسمم أطفال

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارا يفيد بإصابة 7 أطفال من أسرة واحدة بحالات تسمم، وذلك خلال لعبهم في الشارع بقرية سرابيوم.  

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع لنقل الأطفال المصابين بالتسمم إلى مستشفى فايد المركزى في الإسماعيلية.  

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن الأطفال المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة مصحوبة بقيء شديد، وعلى الفور تم تقديم كافة الخدمات الطبية إليهم وإسعافهم.  

فيما يتم مناقشة الأطفال لمعرفة سبب تناولهم تلك البذور التي أصابتهم بالإعياء وحالات التسمم .

 

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